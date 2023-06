Qatar Airways ripristina i giornalieri su Tokyo Haneda

16:24

Qatar Airways torna a decollare ogni giorno dal suo hub di Doha verso lo scalo di Tokyo Haneda. Dal primo giugno la compagnia ha ripreso i collegamenti quotidiano sulla rotta, operata con il suo nuovo A350-900 con 36 posti in business class QSuite e 247 in economy.

Il volo è disponbile in connessione anche per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Le frequenze sull'area di Tokyo passano così da 7 a 14 la settimana, considerando che il nuovo volo si va ad aggiungere al Narit-Doha.



"La ripresa della rotta Tokyo Haneda-Doha - commenta l'a.d. del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker - è parte del nostro importante obiettivo di espansione del network annunciato all'Itb di Berlino 2023, che vedrà 655 voli settimanali in più nel 2023 rispetto allo scorso anno. Il Giappone rimane un mercato importante per Qatar Airways e i suoi passeggeri, e oltre ad Haneda, la compagnia aerea riprenderà presto anche i voli per Osaka".