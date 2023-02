Qatar Airways compagnia aerea ufficiale della Formula 1

16:25

Qatar Airways è ora partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1. Ad annunciarlo è il vettore stesso in un comunicato in cui si precisa che l'accordo proseguirà fino alla stagione 2027.

La compagnia aerea sarà anche title sponsor di tre altre competizioni nel 2023: il Qatar Airways Emilia-Romagna Grand Prix (in programma dal 19 al 21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre).



L'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha commentato: "Le migliori partnership prosperano grazie ai valori condivisi. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l'innovazione, la precisione e il lusso. Crediamo nel potere dello sport di unire le persone e per questo siamo stati selettivi nello scegliere gli eventi sportivi più emozionanti e nello sponsorizzare una serie di iniziative sportive nuove e di rilievo".