Qatar Airways festeggia i 20 anni a Milano, presto la terza frequenza

di Alberto Caspani

11:23

Da primo scalo in Italia ad hub per l’Europa meridionale. Milano Malpensa occupa un posto speciale nella storia di Qatar Airways, che dall’alto della Terrazza12 - nel capoluogo lombardo - ha voluto festeggiare non solo vent’anni di collegamenti diretti con Doha, ma anche il 25° anniversario dall’entrata in servizio della compagnia.

“A partire dal 16 giugno 2002 - ha ricordato Eric Odone (nella foto), vice president Europe Qatar Airways - siamo riusciti a trasportare oltre 1 milione di passeggeri fra i due grandi scali, facendo della capitale del Qatar non solo un aeroporto di transito collegato a ben 150 destinazioni, ma una meta a sé amata sempre più dagli italiani”.



Nonostante l’esclusione della Nazionale Azzurra dalla Qatar Fifa World Cup 2022 abbia rallentato il flusso dei visitatori a favore di Regno Unito, Germania, Spagna e Francia, l’Italia resta un mercato strategico per la compagnia e sarà al centro della prossima campagna promozionale ‘Let’s fly’.



“Grazie a uno staff che raggiunge ormai le 100 unità - spiega Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe - stiamo lavorando per riportare da due a tre le frequenze giornaliere su Milano e, dal prossimo inverno, Malpensa conterà quattro collegamenti settimanali, mentre Roma Fiumicino tre. L’obiettivo per entrambe è il raggiungimento delle 56 frequenze pre-pandemia”.

In dettaglio, a partire da dicembre 2022 Qatar Airways aggiungerà ulteriori voli notturni da entrambi gli scali con l’obiettivo di raggiungere 17 frequenze settimanali entro marzo 2023.