08:33

Sette di fila, un record che sarà ora difficile superare. Qatar Airways torna ancora una volta sul tetto del mondo aggiudicandosi per il settimo anno consecutivo la vittoria nel prestigioso Skytrax Awards, che ogni anno premia le migliori compagnie aeree internazionali utilizzando i voti dei passeggeri di tutto il mondo. E quest’anno sono due le compagnie del Golfo a salire sul podio, con Emirates che si aggiudica la terza piazza dietro a Singapore Airlines.

“Vincere questo premio nello stesso anno in cui celebriamo il nostro 25° anniversario – ha commentato il ceo del vettore Akbar Al Baker - è ancora più gratificante e voglio offrire un sincero ringraziamento a tutti i nostri passeggeri che hanno votato per noi. Il loro supporto ci porta a raggiungere maggiori risultati ogni giorno”.



I primi dieci

Nella top ten troviamo anche quest’anno una forte componente dell’Oriente, con All Nippon al quarto posto, Japan Airlines al sesto e Korean Air al nono, mentre la quinta piazza quest’anno va a Qantas. Europee invece le tre posizioni rimanenti fra le prime dieci: Turkish settima, Air France ottava e Swiss decima. Fuori dai giochi l’Italia che riesce a racimolare solo due posizioni nelle retrovie delle best 100, con Air Dolomiti al numero 98 e Ita al 99.



Posizioni nelle retrovie anche per quanto riguarda i vettori low cost in generale, i primi dei quali non vanno oltre la 35esima posizione. Per l’Europa prima Ryanair al numero 40.



I premi speciali

Per quanto riguarda le diverse sezioni, Singapore Airlines si è aggiudicata la classifica relativa al personale di bordo, giudicato il migliore al mondo secondo i viaggiatori, mentre Emirates vince come classe economy, Qatar come business e All Nippon come pulizia a bordo. Premio speciale quest’anno anche per la migliore compagnia low cost a lungo raggio, che è stato vinto da Scoot.