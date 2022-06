Qatar Airways: record assoluto di utili nell'ultimo bilancio: 1,5 miliardi di dollari

15:11

Una degli anni più difficili per il trasporto aereo sarà invece ricordato da Qatar Airways come l’anno record in materia di utili, che hanno superato nel bilancio 2021-2022 il miliardo e mezzo di dollari.

“Le entrate complessive sono aumentate di oltre 14.4 miliardi di dollari – si legge in una nota -, con un incremento del 78% rispetto all'anno scorso e un notevole aumento del 2% rispetto all'intero anno finanziario pre-Covid (2019/2020). I ricavi dei passeggeri sono aumentati del 210% rispetto allo scorso anno, grazie alla crescita della rete di Qatar Airways, all'aumento della quota di mercato e ai maggiori ricavi unitari, per il secondo anno finanziario consecutivo. Qatar Airways ha trasportato 18,5 milioni di passeggeri”.



L’evento arriva anche in concomitanza con il 25esimo anniversario della compagnia, che è cresciuta fino a raggiungere oltre 140 destinazioni nel 2021/22, aprendo nuove rotte, tra cui Abidjan, Costa d'Avorio; Lusaka, Zambia; Harare, Zimbabwe; Almaty, Kazakistan e Kano e Port Harcourt in Nigeria.