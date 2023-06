21:01

Il ceo di United Airlines, Scott Kirby, ha parlato di una “recessione del business", anche se i consumatori, come riporta Skift, continuano a spendere molto per i viaggi, "con una ripresa del business travel più lenta rispetto a quanto preventivato".

"Negli Stati Uniti siamo in recessione economica ma il consumatore continua a essere forte” ha affermato il ceo a margine dell'incontro annuale dei rappresentanti di Iata a Istanbul.



Tuttavia, malgrado la domanda di viaggi d'affari sia cresciuta rispetto all’inverno, come ha rilevato il chief commercial officer della compagnia, Andrew Nocella, non si è ancora del tutto recuperato il gap. "Rimaniamo comunque ottimisti per tutto il resto dell'anno", ha detto Nocella quando gli è stato chiesto delle prospettive della domanda dopo l'estate.



American Airlines e Delta Air Lines stanno assistendo a una ripresa dei viaggi d'affari, con ricavi aziendali gestiti al 75-80% dei livelli del 2019 nel primo caso e all'85% nel secondo. I dirigenti di Delta ad aprile avevano descritto la ripresa come "stabile".



Ma l’andamento del business travel resta una preoccupazione significativa per le compagnie aeree. I cambiamenti nella stagionalità dei viaggi d'affari hanno colpito United nel primo trimestre, quando ha perso 43 milioni di dollari e ha registrato un margine operativo negativo dello 0,4%. Kirby ad aprile lo ha descritto come un "chiaro cambiamento" nei modelli di viaggio che il vettore non aveva previsto.