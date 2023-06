Ita-Lufthansa: accordo di collaborazione fra i piloti

14:55

I piloti di Ita Airways e di Lufthansa hanno stretto un accordo per una collaborazione più stretta.

In un incontro tra le associazioni professionali che li rappresentano, Anpac (Associazione nazionale professionale aviazione civile) e Vc (Vereinigung Cockpit), i piloti si sono accordati per coordinare le loro politiche di contrattazione collettiva. Lo comunica una nota congiunta di Anpac e Vc riportata da Ansa.

Il presidente di Vc, Stefan Herth e il presidente dell'Anpac, Riccardo Canestrari, hanno accolto positivamente la fusione fra Ita e il gruppo Lufthansa sottolineando la necessità di salvaguardare gli interessi dei dipendenti in entrambe le parti, senza alcuna forma di competizione al ribasso all'interno del gruppo.



"Abbiamo risposto agli ultimi sviluppi nel gruppo Lufthansa stabilendo uno stretto coordinamento e solidarietà italo-tedeschi” ha commentato Herth.

“La fusione tra Lufthansa e Ita Airways è stata accolta con favore sin dall’inizio da Anpac - ha aggiunto Canestrari -. L'incontro con i nostri colleghi è un tappa importante nel percorso già esistente tra le nostre associazioni a livello internazionale. Esso crea le basi per uno scambio e coordinamento permanente tra i rappresentanti di Ita Airways e Lufthansa".