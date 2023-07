Japan Airlines lancia il servizio di noleggio vestiti

13:04

Gli abiti di ricambio sono spesso la parte più ingombrante del bagaglio. Così, per coloro che amano viaggiare leggeri, Japan Airlines ha annunciato un servizio di noleggio abiti che consente di non trasportare i vestiti nella valigia ma di riceverli all'arrivo e riconsegnarli prima del ritorno. Un sistema che consentirebbe anche di risparmiare sulle spese di trasporto.

Il servizio, come riporta travelmole.com si chiama Any Wear, Anywhere e offre fino a 8 cambi d'abito che vengono consegnati direttamente nell'hotel del cliente in Giappone. La curiosa ancillary sarà disponibile su tutti i voli Jal in entrata nel periodo estivo e deve essere prenotata almeno con un mese d'anticipo.