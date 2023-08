La bella estate di Emirates: più di 14 milioni di passeggeri su 50mila voli

12:15

Sono oltre 14 milioni i passeggeri trasportati nel mondo da Emirates da giugno ad agosto 2023, in quella che si dimostra una delle estati migliori di sempre per il vettore, con quasi 50mila voli operati da e per 140 città.

"La domanda di viaggio in tutto il nostro network – commenta Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates - è stata forte e resiliente, nonostante l'aumento delle pressioni sul costo della vita in molti mercati. Questo dimostra il valore che le persone attribuiscono ai viaggi, siano essi per lavoro, gioco, studio o per visitare i propri cari; e quanto sia essenziale la connettività aerea internazionale per le comunità".



L'impennata del load factor

Nel trimestre estivo il carico medio dei posti è stato superiore all'80% su tutta la sua rete globale della compagnia aerea. "In qualità di realtà all’avanguardia nel ripristinare gli orari di volo – aggiunge il cco - Emirates ha lavorato a stretto contatto con i partner industriali per garantire la propria disponibilità a soddisfare la domanda dei clienti e ad attrarre i visitatori, facendo leva sul fascino di ‘casa nostra’ e del nostro hub, Dubai”.



Lo charme di Dubai

Il bilancio positivo dell’estate non resterà un fatto isolato; guardando ai prossimi mesi, infatti, le tendenze di prenotazione di Emirates mostrano una domanda ininterrotta di viaggi internazionali su tutto il suo network. Nella sola Dubai l’incoming ha tenuto anche nei mesi estivi, con due milioni di clienti che hanno raggiunto l'hub della compagnia aerea per godere delle sue attrazioni ed eventi durante tutto l'anno. La città ha già accolto più di 8,5 milioni di visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2023, registrando oltre un milione di visitatori in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



I principali mercati in entrata a Dubai con Emirates in questo periodo sono Regno Unito, India, Germania, Pakistan, Arabia Saudita, Cina, Egitto e Kuwait. Oltre il 35% dei visitatori di Dubai che hanno viaggiato con Emirates sono famiglie, che hanno soggiornato in media più di due settimane.