Regno Unito, da settembre cambiano le regole per chi vola

14:12

Nuove regole per chi viaggia in aereo nel Regno Unito. Tutti i passeggeri di tutti i voli, infatti, dal primo settembre dovranno fornire un documento d'identità con fotografia insieme al biglietto per poter salire a bordo. Finora, infatti, sui voli interni se si viaggiava senza bagaglio in stiva non era necessario dimostrare la propria identità, bastava far vedere il biglietto per salire a bordo (va ricordato, come spiega Preferente, che gli inglesi non hanno un documento di identità e le low cost, che li obbligano a identificarsi, accettano la patente o il passaporto, che però non tutti hanno).

Sono diversi i Paesi europei in cui è molto comune che sui voli nazionali venga richiesta solo la carta d’imbarco, senza alcuna prova dell’identità personale. Succede, ad esempio, in Germania, dove Preferente segnala come Lufthansa consenta a volte di salire a bordo, per i voli interni, con il solo biglietto, mentre invece le low cost chiedono il documento di identità.