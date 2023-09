Jet2.com e Jet2CityBreaks raddoppiano i voli Roma-Edimburgo

09:28

Sarà attivo dall’estate del 2024 e proseguirà per tutto l’inverno 2024-2025 il nuovo collegamento di Jet2.com e Jet2CityBreaks da Roma all’aeroporto di Edimburgo.

Un nuovo volo attivato sull’onda della forte e continua domanda per l’Italia da parte dei vacanzieri scozzesi: “La richiesta di voli e di city break per Roma resta forte – spiega Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2Holidays – e in questo modo offriamo ai turisti una scelta ancora più ampia, che consentirà loro di partire in estate come in inverno”.



A partire dall’8 marzo 2024, dunque, saranno due i voli settimanali (il lunedì e il venerdì) che decolleranno dall’aeroporto di Edimburgo alla volta della nostra Capitale.