Al via nella Ue la sperimentazione del passaporto digitale su smartphone

08:42

Parte dalla Finlandia la sperimentazione del passaporto digitale, il nuovo documento in fase di studio dalla Ue destinato a sostituire lo strumento cartaceo con uno disponibile direttamente su smartphone. Un progetto che punta a dotare l’80 per cento dei cittadini dell’Unione europea dell’identità digitale entro il 2030.

Il progetto pilota vede la collaborazione di Finnair, Finavia (società di gestione dello scalo di Helsinki) e la Polizia del Paese e al momento sarà utilizzato per i viaggi da e per il Regno Unito e dai primi riscontri, si legge su macitynet.it, starebbe dando buoni riscontri in termini di efficienza e velocizzazione delle operazioni.



Dopo questo primo investimento da oltre due milioni di euro, le prossime tappe della sperimentazione della Ue saranno lo scalo di Zagabria e quello di Amsterdam Schiphol.