Moby, Tirrenia e Toremar: a Rimini tutte le novità di programmazione del 2024

Sono numerose le novità in arrivo tra la fine di quest’anno e il 2024 che interesseranno Moby, Tirrenia e Toremar e che verranno presentate al trade nel corso della prossima edizione di TTG Travel Experience dall’11 al 13 ottobre a Rimini.

Prima fra tutte l’ingresso in flotta della gemella di Moby Fantasy, la Legacy, il traghetto più grande del mondo, che andrà a servire la Livorno-Olbia. Inoltre è previsto un allungamento della stagione di molte delle linee.



“A tutti gli agenti di viaggi della Sardegna e della Sicilia – spiega la società in una nota – verrà offerto il viaggio gratuito per due persone con auto al seguito, cabina, cena e colazione e a quelli dell’Elba viaggio per due persone e auto per raggiungere il TTG di Rimini”.