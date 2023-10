Air India Express pronta a raddoppiare il numero dei piloti

21:00

Non si ferma l'espansione di Air India Express, confermando come il subcontinente sia una delle aeree in maggior fermento per quanto riguarda l'aviazione.

La compagnia sta raddippiare i suoi piloti nel corso del prossimo anno, con oltre 300 unità che stanno seguendo un percorso di formazione ed entreranno in servizio a breve.



In totale nel 2024 il vettore introdurrà 350 nuovi piloti, contro i circa 400 attuali. Nei prossimi 15 mesi infatti Air India Express attende la consegna di 50 aerei, come riporta simpleflying.com.



La compagnia sta conoscendo un periodo di crescita anche in seguito all'ingresso nell'azionariato del gruppo Tata, in seguito al quale sono stati ordinati oltre 150 B737Max, che rappresentano un tasso di crescita notevole per la flotta.