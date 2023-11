Trasporto aereo alla prova della sostenibilità

14:47

Vettori e start-up dell’aeronautica al lavoro per un futuro più tecnologico e sostenibile. È l’impegno manifestato al Wtm London 2023. “Virgin Atlantic vede un mondo diverso - ha detto Dom Kennedy, svp revenue management, distribution and holidays -, attraverso nuove politiche di diversità e inclusione. È importante assicurarsi che le persone possano essere chi sono veramente”.

Scalda intanto i motori Riyadh Air, che volerà dal 2025: “Fa parte della Vision 2030 - ha detto il coo Vincente Coste - sviluppare diversi settori in Arabia Saudita. C’è un forte sviluppo della tecnologia per vendere i voli sui cellulari, poiché l’età media della popolazione è di 29 anni e vi è un’elevata presenza di iPhone”. Simon McNamara, direttore affari governativi e industriali di Heart Aerospace, ha invece reso noto che la start-up sta sviluppando aerei elettrici da 30 posti per collegamenti regionali sino a 200 km.