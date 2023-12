Venezia, partiti i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria per l’aeroporto

08:47

Un collegamento ferroviario diretto tra Venezia e l’aeroporto. Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova linea che permetterà ai visitatori di muoversi più rapidamente e facilmente tra la Serenissima e il Marco Polo.

Il collegamento - lungo 8 chilometri - rappresenta, nelle parole dell’a.d. del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, “un esempio chiaro della strategia di multimodalità del Gruppo Fs, per connettere varie forme di trasporto. Parliamo di collegare sempre di più il trasporto aereo con la linea ferroviaria”.



Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 644 milioni di euro, in parte finanziato anche dai fondi Pnrr.



Il committente è Rete Ferroviaria Italiana, mentre a Italferr è stata assegnata la direzione dei lavori.



L’attivazione del nuovo collegamento è prevista per dicembre 2025.