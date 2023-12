American Airlines riduce i tempi di rullaggio con lo Smart Gating

15:33

Una nuova tecnologia per ridurre i tempi di avvicinamento ai gate degli aeromobili. È lo Smart Gating, soluzione introdotta da American Airlines nei suoi hub Usa per velocizzare le operazioni di rullaggio, ridurre la congestione degli aerei e al contempo far guadagnare tempo ai passeggeri.

La tecnologia - sviluppata dai team Information Technology e Operations di Aa - è stata testata inizialmente nello scalo internazionale di Dallas Fort Worth nel 2021. Da allora, lo strumento ha aiutato il vettore a ridurre i tempi di rullaggio degli aeromobili a DFW del 20% (circa due minuti per volo).



“Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’operatività - spiega Anne Moroni, vice president of Operations Planning and Performance di American Airlines -. Prendiamo decisioni sui gate migliaia di volte al giorno. Risparmiare tempo prezioso a terra offre ai nostri passeggeri più tempo per prendere i loro voli in coincidenza e a noi la possibilità di utilizzare le nostre risorse in modo efficiente”.



Con lo Smart Gating il tempo totale di rullaggio degli aeromobili è stato ridotto di 17 ore al giorno, con un risparmio stimato di 1,4 milioni di galloni di carburante all’anno, sufficienti per riempire 29 Boeing 777-300. Inoltre, la tecnologia ha consentito di ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 13.000 tonnellate all’anno.