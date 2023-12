Cagliari, in aeroporto parte ‘Musica al volo’: mini concerti per le feste

19:30

Si chiama ‘Musica al volo’ la serie di concerti organizzati da Sogaer, la società di gestione dello scalo di Cagliari, che avranno luogo da oggi, martedì 19 dicembre fino a venerdì 22 dicembre nell’aeroporto del capoluogo sardo.

Pubblicità

La novità è il frutto della collaborazione tra Sogaer e il conservatorio di musica ‘G. P. Da Palestrina’: sedici studenti del conservatorio di Cagliari si alterneranno al pianoforte della hall partenze, anche affiancati da altri strumenti musicali, presentando un ampio repertorio di brani classici e non.



I concerti dureranno ognuno circa 15-20 minuti e saranno gratuiti e aperti a tutti coloro che avranno il piacere di sostare presso la Rosa dei Venti al piano partenze (subito prima dei controlli di sicurezza per l’accesso al molo imbarchi) nelle fasce orarie 12.00-15.00, 18.00-20.00.



Per tutti coloro che arriveranno in aeroporto per assistere ai concerti è disponibile il parcheggio Free2Park che consente la sosta gratuita fino a un massimo di due ore.