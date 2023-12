Ita Airways lancia ‘Upgrade immediato’: passaggio di classe in pochi click

14:13

Ita Airways lancia un nuovo servizio per rendere più semplice modificare la classe del proprio biglietto. Con ‘Upgrade immediato’ è possibile acquistare il passaggio alla classe di viaggio superiore direttamente online con pochi click.

A partire da 72 ore prima della partenza del volo, il cliente Ita Airways già in possesso di un biglietto in Economy Class o Premium Economy potrà usufruire del nuovo servizio acquistando l’upgrade e accedendo ai servizi e ai comfort della classe superiore.



Nel dettaglio, il cliente riceverà immediatamente l’upgrade alla classe superiore previa disponibilità di posti. Il giorno della partenza al momento del check-in riceverà la carta d’imbarco per la classe Premium Economy o Business Class a seconda dell’upgrade acquistato.

Il nuovo servizio va ad aggiungersi ad altre opportunità già attive come l’upgrade con offerta o l’upgrade in aeroporto.



Nel periodo delle vacanze natalizie, i passeggeri che acquisteranno il servizio di upgrade per volare sulle rotte Roma Fiumicino - London Heathrow e Roma Fiumicino - Parigi Charles de Gaulle avranno la possibilità di provare l’esperienza di viaggio nella cabina di Business del nuovo Airbus A321neo.