di Alberto Caspani

La puntualità delle compagnie aeree e degli aeroporti, secondo la Cirium On-Time Performance 2023 Annual Review, è riuscita a mantenersi su scala globale fra l’80,57% e il 92,40%.

“Un risultato molto soddisfacente - ha commentato Mike Malik, chief marketing officer Cirium - ma che mostra anche sensibili e differenti velocità di ripresa post-pandemia nei vari continenti, condizionate da una serie crescente di criticità: deviazione delle rotte rispetto ai cieli russi, ritardi nelle consegne di nuovi aerei, oscillazioni nei costi energetici e persistenti problemi nelle singole supply chain”.



Con oltre 600 fonti consultate mensilmente, la società leader nell’aviation analytics ha confermato l’attribuzione per il terzo anno consecutivo del Cirium Platinum Award alla statunitense Delta Airlines, miglior compagnia in assoluto per performance così come per benefici riservati ai propri passeggeri. La stessa si è inoltre imposta nell’intero mercato del Nord America, posizionandosi al primo posto con un tasso di puntualità dell’84,60% davanti alla sorprendente Alaska Airlines (82,34%).



Sorpresa in vetta al podio della miglior “Global Airline”, che vede trionfare la colombiana Avianca Airlines (85,88%) su Azul Airlines (85,66%), grazie a una decisa politica di rebranding e al nuovo modello di business.



Dopo aver dominato il quinquennio 2014-2018, in Europa torna al primo posto Iberia Express (84,50%), seguita a ruota dalla gemella Iberia (84,39%) e dalla new entry Norwegian Air Shuttle (83,57%), ma con un calo di performance di quasi due punti rispetto al periodo pre-pandemia.



Oman Air eccelle invece in Medioriente-Africa (92,61%), Copa Airlines in America Latina (89,53%) e All Nippon Airways (82,88%) nell’Asia Pacifico.



Campione delle low-cost carrier è infine Safair (92,40%).



Nessun aeroporto europeo si è classificato fra i top 5 globali, né su differente scala.