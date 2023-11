Delta Air Lines: oltre mille400 voli in più nel 2024

08:00

Delta Air Lines guarda al 2024 preparando un importante piano di incremento dei collegamenti aerei.

Il vettore ha infatti aggiunto oltre mille400 voli su diverse rotte, aumentando la sua capacità mensile.

Quasi 20 sono le rotte che, come riporta Simpleflying, vedranno un aumento dei voli rispetto allo scorso anno. L'espansione delle frequenze, principalmente nel sud-est, si traduce in centinaia di migliaia di posti in più in programma per il nuovo anno.



In base ai dati elaborati da Cirium, saranno quasi 6mila i voli programmati su 19 rotte per tutto il mese di gennaio.

Con l'eccezione di Las Vegas, tutte le frequenze aumentate provengono da Atlanta International Airport, Los Angeles International Airport, Minneapolis-Saint Paul International Airport e Salt Lake City International Airport, che sono tutti hub per la compagnia aerea.