Boing, continua il periodo nero: atterraggio d'emergenza per un 737-800 in Giappone

11:05

Ancora problemi per un velivolo Boeing. Un 737-800 della All Nippon Airways è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Giappone per una crepa sul finestrino della cabina di pilotaggio.

L’aereo stava volando tra l’aeroporto di Sapporo, nel Nord del Giappone sull’isola di Hokkaido, e quello di Toyama, città sulla costa occidentale dell’isola di Honshu, quella su cui si trova anche Tokyo. A notare la crepa i piloti, poco dopo il decollo; l’aereo è quindi tornato a Sapporo, da dove era partito. Né la cabina dei piloti, né quella dei passeggeri si sono depressurizzate. Intanto, riporta notizie.virgilio.it, è stata aperta un’inchiesta formale da parte della Federal Aviation Administration sull’incidente del velivolo di Alaska Airlines.



I 171 aerei sospesi rimarranno per ora a terra fino a ulteriori ispezioni. “Non sarebbe mai dovuto succedere e non può succedere di nuovo” ha dichiarato la Faa.