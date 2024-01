08:03

Un totale di 5mila cabin crew in tutto il mondo, che andranno ad aumentare del 25% il numero dei membri dell'equipaggio.

Emirates annuncia il maxi piano di assunzioni per il 2024, che evidenzia le prospettive di crescita per la compagnia aerea. In particolare, il vettore sta offrendo opportunità di assunzione anche per i lavoratori con esperienza limitata. "La compagnia aerea invita - si legge della nota - i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere un'entusiasmante carriera in giro per il mondo".



Il processo di selezione

Durante l'anno appena avviato, Emirates ospiterà giornate per la selezione del personale in 460 città in tutto il mondo, "in linea con la capillarità del network dell'azienda" si legge ancora nella nota.



Nel corso del 2023, l'anno della vera ripresa dopo gli stop legati alle misure per contrastare la pandemia, Emirates ha assunto 8mila membri dell'equipaggio di cabina, in seguito a eventi di selezione che si sono tenuti in 353 città. Inoltre nell'agosto dello scorso anno l'equipaggio ha superato il traguardo delle 20mila unità e attualmente ne conta 21.500.



La campagna di recruiting fa seguito all'aumento della flotta, con l'arrivo degli A350 previsto a partire da metà 2024 e quello dei B777-X, che entreranno in forze a partire dal prossimo anno.