Eva Air protagonista sui taxi a Milano: “Puntiamo sull’Italia”

10:38

Correrà sui taxi di Milano la nuova campagna marketing di Eva Air. L’iniziativa, che arriva a poco più di un anno dal lancio del Malpensa-Taipei, prenderà il via il 1 febbraio e vedrà 40 taxi brandizzati girare per la città.

“Oltre alle immagini esterne e interne al taxi, i passeggeri potranno leggere ulteriori informazioni e acquistare i biglietti scansionando il codice QR” spiega Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch.

Attualmente la compagnia utilizza sulla rotta italiana i B787-9s, equipaggiati con due classi di servizio: Royal Laurel Class ed Economy Class. “Royal Laurel è la classe più lussuosa per i passeggeri che desiderano privacy, una cucina squisita e un servizio premium. Premendo un pulsante, il sedile può trasformarsi in un letto completamente reclinabile lungo circa 2 metri”.



Il load factor sulla Malpensa-Taipei si aggira attorno al 90%, con la quota di passeggeri in partenza dall’Italia che rappresenta il 30%. “Il nostro modello operativo intende essere multiculturale per stringere una forte alleanza tra i nostri Paesi, con una reciproca promozione del turismo, degli affari e degli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire Milano e l’Italia tutta, e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese”. A.D.A.