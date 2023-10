Eva Air, a un anno dal primo volo su Taipei tante le iniziative di brand awareness

16:24

Eva Air celebra il primo anniversario della rotta Taipei/Taoyuan – Milano Malpensa. E per accelerare la promozione del marchhio in Italia, la compagnia ha messo in campo una serie di azioni promozionali mirate.

Molteplici le campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media. Inoltre, parallelamente alle classiche attività di marketing sono state realizzate alcune iniziative speciali. Durante TTG Travel Experience ad esempio, alcuni esperti di cucina taiwanese hanno preparato e distribuito ai visitatori dello stand il bubble tea, celebre bevanda locale.



Con lo scopo di integrarsi nella cultura italiana, come riportato da Eric Hsueh, general manager del branch italiano di Eva Air, è nata una collaborazione con il brand italiano di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie a cui si sono realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti. Questi ultimi, scansionando il codice QR Code presente sul regalo e collegandosi al sito ufficiale di Eva Air, possono acquistare i biglietti aerei a ottime tariffe.



“L’esperienza maturata dal nostro personale in quest’anno di lavoro, unitamente ai diversi background lavorativi, ha permesso al team di entrare in sintonia con la filosofia della compagnia, lavorando a stretto contatto tutti i giorni con grande impegno e passione”.