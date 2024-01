Air France volerà a Phoenix da maggio: è la 17esima rotta diretta sugli Stati Uniti

17:35

Dopo Francoforte e Londra anche Parigi avrà un volo diretto su Phoenix, in Arizona. La rotta porterà la firma di Air France e debutterà nel corso del prossimo mese di maggio con tre frequenze alla settimana, operate con un Boeing 787-900.

Per Air France, Phoenix diventerà la 17esima città degli Stati Uniti senza scalo da Cdg, rispetto alle 14 durante la stagione estiva 2023. Oltre questa novità, il vettore prevede di offrire la sua rotta per l'aeroporto internazionale di Raleigh-Durham, lanciata di recente, tutto l'anno e di tornare a Minneapolis-St. Paul a maggio.



Per quanto riguarda gli altri voli europei attualmente sia American che British operano un volo giornaliero su Londra, mentre da metà maggio tornerà il volo da Francoforte di Condor.