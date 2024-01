Grimaldi Lines rinnova l’accordo con la Fise per il 2024

21:00

Si rinnova anche quest’anno l’accordo tra Grimaldi Lines e la Federazione Italiana Sport Equestri, che prevede una speciale convenzione per tutti gli associati. Per beneficiare delle agevolazioni riservate a Fise, applicabili ai passeggeri che viaggiano con o senza cavalli al seguito, al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera federale in corso di validità. Lo stesso documento andrà esibito anche al momento dell’imbarco.

L’accordo prevede sconti, variabili in base alla linea ed alla stagionalità, su collegamenti marittimi selezionati per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi) e viceversa.