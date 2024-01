Il ritorno di Fiumicino: 40,5 milioni di passeggeri

14:21

Torna a numeri importanti l’aeroporto di Roma Fiumicino che, con i 40,5 milioni di passeggeri fatti registrare nel 2023, arriva al 93 per cento del traffico pre Covid. Per l’hub romano si tratta di un dato che segna una crescita del 38 per cento rispetto all’anno precedente, miglioramento determinato in particolare dalla ripresa del traffico internazionale, aumentato del 76 per cento nelle tratte extraeuropee e del 30 in quelle europee.

Secondo quanto riportato da Repubblica, sono stati 45 i nuovi collegamenti attivati, mentre a livello generale hanno operato sullo scalo oltre 100 compagnie aeree con 200 rotte in 70 Paesi.



Se il ritorno delle tratte asiatiche, Cina in particolare, è stato salutato con grande soddisfazione, l’impatto maggiore nei voli intercontinentali è stato quello del Nord America, con un’offerta record che in alcuni periodi ha raggiunto i 34 voli giornalieri.