di Lino Vuotto

08:33

“La trattativa Ita-Lufthansa non intacca l’importanza che ricopre per noi l’Italia. L’Italia è, e vuole continuare ad essere, un mercato tra i top performer per il gruppo Air France-Klm, sia a livello europeo che a livello mondiale. In particolare per Air France, il mercato italiano è il primo in Europa, dopo la Francia”. Fabio Andaloro (nella foto), direttore vendite per l’Italia del gruppo franco-olandese, sgombra subito il campo da ogni dubbio sul futuro delle compagnie nella Penisola, dove la presenza è sempre stata importante.

I numeri

E per confermare l’impegno illustra subito a TTG Italia i numeri della programmazione estiva in avvicinamento: “Confermiamo la nostra presenza da ben 15 aeroporti italiani. Agli scali di Torino, Milano – Linate e Malpensa, Venezia, Genova (dove avremo anche un secondo volo giornaliero), Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Catania si aggiungono i voli stagionali per Bari, Cagliari, Olbia, Palermo e la grande novità Verona. I voli per questa città saranno operativi dal 2 aprile con un massimo di 3 collegamenti settimanali. Nel corso di questa estate saremo presenti sul mercato italiano con oltre 14.000 frequenze”.



Competizione low cost

Il tutto mentre sul mercato si continua ad assistere a una continua escalation delle compagnie aeree low cost, Ryanair in testa. “La competizione stimola a migliorare – spiega -. I vettori low cost sono ovviamente dei competitor su alcune tratte, ma noi offriamo un prodotto diverso e chi sceglie di volare con Air France o Klm lo fa per svariati motivi. Un esempio può essere il nostro network: attraverso principalmente i nostri due hub di Parigi-Charles de Gaulle ed Amsterdam Schiphol offriamo connessioni che permettono di raggiungere 300 destinazioni in 120 paesi”.



Spazio al trade

E per portare avanti questo percorso di crescita unito alla ricerca di clienti che ben si adattano alla filosofia di Af-Klm, il gruppo è convinto di non potere fare a meno del trade, il cui supporto rimane fondamentale e che deve a sua volta essere supportato dalle due compagnie: “Come sempre abbiamo tante idee e stiamo lavorando su diversi aspetti che comunicheremo a tempo debito – conclude -. Di certo, non mancherà un’attenzione particolare al miglioramento costante di Business Solutions: il nuovo portale dedicato ai professionisti del viaggio dove possono trovare, in maniera semplice e veloce, le ultime novità di prodotto, aggiornamenti del network, ottenere le informazioni di viaggio più importanti e persino gestire alcune procedure in autonomia”.