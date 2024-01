08:03

Ancora scioperi nel mondo dei trasporti per febbraio. Due in particolare le date da tenere a mente per evitare brutte sorprese.

Il calendario delle agitazioni a livello nazionale per il prossimo mese inizia venerdì 9 febbraio, quando incrocieranno le braccia per 24 ore il personale delle società di handling di Malpensa e Linate. Protesta di 4 ore (dalle 11 alle 15) anche per il personale della società di vigilanza Italpol a Linate.



Non solo: sempre il 9 febbraio incroceranno le braccia i dipendenti di Air Dolomiti per 4 ore, dalle 12.30 alle 16.30. La protesta andrà a sommarsi allo sciopero dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti sempre di venerdì 9 febbraio, che si asterranno dal lavoro per tutte le 24 ore.



Gli effetti

Il secondo venerdì del mese, dunque, sarà un giorno decisamente complesso per chi è costretto a spostarsi. Da sottolineare che il weekend coincide con l’inizio delle vacanze di carnevale previste dai calendari scolastici di molte regioni.



Seconda giornata da ricordare, lunedì 12, con lo sciopero nazionale del settore ferroviario dalle 9 alle 17 (e del trasporto pubblico locale di 4 ore, con diverse modalità a seconda delle aree).