Troncone, Adr: “Con l’Ia nuove opportunità per la gestione degli aeroporti”

10:40

Con l’avvento dell’Intelligenza artificiale si aprono nuove opportunità per gli aeroporti. A illustrare quali è stato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, intervenuto a Bruxelles nel corso di un vertice sul trasporto aereo.

Secondo Troncone le nuove tecnologie predittive stanno assumendo “un profilo di strategicità non solo per uno scalo moderno e complesso come Fiumicino, ma più in generale per fare un salto di qualità nella gestione delle infrastrutture, in buona parte realizzate nel Dopoguerra e senza dubbio sempre più bisognose di approcci e strumenti di monitoraggio evoluti ed efficaci”.



Nel suo intervento, riportato sulle colonne de Il Messaggero, l’a.d. di Adr ha sottolineato, in particolare, come i sistemi di Ia potranno essere cruciali “per anticipare eventuali inefficienze o criticità, razionalizzando i cicli di manutenzione e incrementando sicurezza, affidabilità e disponibilità”.