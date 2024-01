Ryanair, due nuove rotte su Budapest e Olbia dallo scalo di Trieste

15:33

Ryanair aggiunge altre 2 nuove rotte da Trieste per l’estate 2024. Dopo l’annuncio dell’apertura della nuova base nel capoluogo del Friuli, e dell’apertura di 5 rotte verso Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia, il vettore aggiunge due nuovi collegamenti.

Si tratta di voli per Budapest e Olbia, con i quali arrivano a 7 i nuovi collegamenti dallo scalo e a 18 le rotte in totale operate da Trieste.



“Ryanair porta ulteriori buone notizie per Trieste con il lancio di 2 nuove rotte aggiuntive per Budapest e Olbia, oltre alle 5 lanciate come parte dell'annuncio della base la scorsa settimana. Questa crescita è una conseguenza diretta della decisione della Regione FVG di abbassare i costi di accesso e di abolire l’addizionale municipale e rientra nella nostra visione condivisa volta a raddoppiare il traffico verso la Regione nei prossimi 5 anni” dice il cco del vettore, Jason McGuinness.



Che torna su uno dei cavalli di battaglia della compagnia: “Ryanair chiede ora allo Stato italiano, e in particolare ai governi di Sardegna e Sicilia, di abolire questa tassa eccessiva che serve solo a ostacolare la connettività e la crescita economica soprattutto nelle regioni italiane e nelle isole. Se il Governo italiano dovesse abolire l’imposta municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte”.