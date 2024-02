Etihad, via al codeshare con Air Serbia

14:43

Dal 30 gennaio Air Serbia ed Etihad Airways operano in codeshare. Le due compagnie hanno siglato un accordo strategico che potenzierà la connettività in favore dei clienti di entrambi i vettori.

La partnership, spiega Jurriaan Stelder, vp alliances and industry affairs di Etihad, "espande ulteriormente la nostra rete di codeshare e offre ai nostri ospiti un comodo accesso a 12 destinazioni leisure e business di Air Serbia, tra cui Belgrado, Bucarest, Budapest, Salonicco, Tirana, Skopje e Sofia".



La rete di Air Serbia diventa così facilmente accessibile ai clienti di Etihad, che possono collegarsi dai gateway di Etihad ad Atene, Milano, Roma e Vienna.



"Unendo le forze con Etihad espandiamo la portata dei nostri servizi, offrendo ai nostri passeggeri una gamma più ampia di destinazioni e opzioni di connettività - spiega Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia -. Ciò si traduce in più scelta, flessibilità e comodità per chi sceglie Air Serbia per i propri viaggi. I passeggeri ora potranno godere della facilità di prenotare voli in coincidenza e di effettuare il check-in una sola volta per l’intero viaggio".