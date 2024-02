Uk, i dati Caa nel 2023 meno default, ma più rimborsi

14:03

La Civil Aviation Authority ha fatto i conti con i fallimenti del settore nel 2023. Il bilancio è in chiaroscuro, dal momento che gli 8 default dello scorso anno rappresentano un notevole calo rispetto ai 15 del 2022.

Tuttavia, come evidenzia ttgmedia.com, il costo per il fondo consumatori salirà a 5,3 milioni di sterline, contro i 2,4 milioni dell'anno precedente.



Il più grande fallimento del 2023 è stato Dream World Travel, costato 3,3 milioni di sterline per 14.615 clienti.



I dati segnano comunque un cammino verso la ripresa.