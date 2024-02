08:03

Incrementi dei prezzi nei voli: nessuno, o quasi, ne vuole parlare. Le compagnie aeree usano la massima prudenza ad affrontare un argomento che dallo scorso anno è diventato uno dei temi più scottanti per il comparto: l’aumento repentino e deciso dei costi per volare.

TTG Today oggi in distribuzione e disponibile online dedica al tema un ampio servizio.



Fra prezzo del carburante, mancanza di aerei e stagionalità da sfruttare al massimo per fare cassa e margini, si prevede un’estate durante la quale il costo del volato peserà ancora molto sul prezzo che i viaggiatori dovranno mettere a budget per concedersi una vacanza.



Eppure, il fronte vettori si presenta compatto, capitanato dal ceo di Iata Willie Walsh, che sostiene l’operato delle compagnie: “I prezzi dei biglietti aerei sono aumentati in misura inferiore rispetto all’inflazione – ha spiegato – e considerando l’estrema volatilità dei costi del carburante per aerei e l’aumento dei salari della forza lavoro, questo è un risultato significativo”.



