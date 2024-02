Vueling punta sull’AI per velocizzare le operazioni

17:29

Efficientare le operazioni di volo e l'esperienza dei passeggeri con l'Intelligenza Artificiale. Questa la strada adottata da Vueling per affrontare il futuro.

Diversi i progetti attivati di recente e quelli in pipeline nei prossimi mesi. Tra questi spicca l'iniziativa 'operazioni centralizzate', relativa alla gestione e alla consultazione dei documenti interni.



Più avanti il vettore incorporerà anche 'Speech Avatar', una tecnologia che consente agli utenti di interagire con avatar parlanti tramite l'immissione di testo e di utilizzare bot interattivi in tempo reale, che consentono interazioni digitali più interessanti e realistiche, migliorando i tempi di risposta e semplificando i processi.



Altro progetto sulla tabella di marcia è la Realtà Virtuale (VR), che presto sarà adottata per la formazione e la certificazione del personale di cabina della compagnia.



Infine, c'è il progetto 'Persona+', che rappresenta un passo avanti nella comprensione e nell’impegno nei confronti degli utenti. Basata sulla tecnologia GPT-4, questa iniziativa consiste nel generare archetipi dinamici che rappresentino al meglio i diversi profili dei clienti. Attraverso conversazioni con personaggi fittizi, i vari reparti dell'azienda possono provare diversi approcci all'interno del proprio ambito con l'obiettivo di acquisire conoscenza dei diversi profili e migliorare il servizio e l'attenzione al cliente.