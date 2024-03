08:35

L'ondata arriva dagli States. Ma chi lavora nel turismo sa che le tendenze degli Usa spesso contagiano gran parte del mondo occidentale. Quattro compagnie aeree a stelle e strisce hanno rivisto i costi delle fee per i bagagli in stiva, tra cui anche i due colossi United e American. Il che potrebbe rappresentare un segnale anche per l'Europa.

Le compagnie aeree in questo momento sono alle prese con le mancate consegne degli aeromobili e questo si traduce in una riduzione dell'offerta che se da un lato spinge in alto le tariffe dall'altro sicuramente taglia introiti su cui i vettori contavano. E ora è arrivato il momento di fare i conti con la stagione estiva.



Ma se la carenza di offerta spinge i prezzi in alto, è anche vero che la clientela potrebbe mal sopportare ulteriori incrementi delle tariffe dopo l'impennata del 2023. E un aiuto potrebbe arrivare proprio dai costi applicati ai bagagli.



La competizione

La fee sulle valigie ormai da tempo è un'ancillary fondamentale, perché è servizio aggiuntivo non così 'voluttuario' come potrebbe essere un imbarco prioritario. Salire su un aereo insieme a tutti gli altri viaggiatori può essere scomodo ma non certo impossibile. Viaggiare con un bagaglio ridotto invece potrebbe essere molto più complicato.



Inoltre, trattandosi di ancillary, il sovrapprezzo per la valigia presenta un vantaggio competitivo: non compare nei prezzi pubblicati come risultato nei motori di ricerca. Certo, il cliente scoprirà la tariffa aggiuntiva una volta avviato il processo di prenotazione, ma ormai il viaggiatore è 'agganciato' e la probabilità che si rivolga altrove è ridotta.



Insomma, il prezzo delle valigie potrebbe essere una via d'uscita per le compagnie aeree per rifarsi delle mancate entrate limitando la percezione dell'aumento dei prezzi.



I treni

Anche in Italia si è parlato di bagagli, anche se questa volta sui treni e in maniera un po' differente. Ad animare il dibattito la scorsa settimana erano state le nuove regole per valigie, monopattini e biciclette sul Frecciarossa. Che avrebbero consentito il carico dei bagagli più voluminosi solo ai passeggeri delle classi di servizio superiori.



La protesta montata in poche ore ha fatto sospendere l'adozione delle nuove regole. Ma la vicenda ha comunque dimostrato che il nodo bagagli è più vivo che mai.