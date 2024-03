Ryanair apre tre nuove rotte da Bologna, raggiunti i 45 milioni di pax

15:55

Sono tre le rotte nuove che Ryanair lancia da Bologna per la stagione estiva. Le nuove destinazioni raggiungibili dal ‘Guglielmo Marconi’ sono Olbia, Reggio Calabria e Tirana e vanno ad aggiungersi a un network arricchito da più frequenze settimanali su oltre 10 rotte, tra cui Mykonos, Ibiza e Barcellona.

Sullo scalo di Bologna il vettore, che festeggia i 45 milioni di passeggeri complessivi trasportati dal 2008 a oggi, baserà 11 aerei. Un investimento che, come ha spiegato il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale Mauro Bolla, “è di 1,1 miliardi di dollari, per un piano che supporta 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 per piloti, personale di cabina e ingegneri”.

In totale per Bologna le rotte della summer salgono, così, a 65.



"Un risultato importante"

“I 45 milioni di passeggeri complessivi raggiunti da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi - ha commentato il direttore Business Aviation e Comunicazione dell'Aeroporto di Bologna, Antonello Bonolis - rappresentano un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna”.



“La summer 2024 - ha aggiunto - si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco”.