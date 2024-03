08:02

Un Gran Tour per l’Europa in treno fra le sue proprietà. È la nuova idea di Rocco Forte, che propone un viaggio in prima classe, con almeno due notti per ogni hotel, attraverso i suoi iconici alberghi dalla Sicilia alla Scozia.

Pubblicità

Palermo, Roma, Firenze, Monaco, Berlino, Bruxelles, Londra e per finire Edimburgo sono le 8 tappe di un viaggio personalizzabile sia nella direzione sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città.



Valorizzando sia l’allure romantica del viaggio – in contrapposizione al concetto di “vacanza” - sia le destinazioni, l’itinerario esalta i vantaggi degli spostamenti a ritmo lento e i benefici dell’uso di un mezzo a ridotto impatto ambientale.



Le destinazioni Rocco Forte Hotels si fanno così punti di partenza ideali per avventurarsi nei rispettivi territori e collezionare un corollario di esperienze uniche tra attrazioni culturali e attività.

Si parte da Villa Igiea a Palermo, con una possibile tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina. Dalla Sicilia si risale verso Roma dove il soggiorno è all'Hotel de Russie, prima di proseguire verso Firenze e l’Hotel Savoy.



Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e a The Charles Hotel. La seconda tappa su suolo tedesco è all'Hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta nell’Hotel Amigo di Bruxelles prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e The Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande Dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico.