Amo il Mondo, la nuova esclusività tailor made

Si affiancano ai grandi classici e il loro obiettivo è incuriosire il cliente con itinerari cuciti su misura per soddisfare le loro esigenze. Il loro nome è Tour Experience e Luxury Temptation e portano la firma di Amo il Mondo, il tour oeprator del Gruppo uvet specializzato nelle proposte di viaggi di lungo raggio tailor made.

Tra le proposte quelle su New York, pacchetti brevi con volo intercontinentale da diversi aeroporti e visita alle principali attrazioni cittadine. Nei parchi americani, invece, sono disponibili nuovi glamping di lusso a poca distanza da luoghi imperdibili come il Grand Canyon, Bryce, Canyon, Lake Powell o Moab.

Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti i tour esclusivi Amo il Mondo per il Giappone, alla scoperta delle metropoli e dei villaggi di epoca Edo, con un massimo di 10 persone, o in Thailandia con tour di massimo 8 persone anche in alta stagione, consentendo vdi vivere esperienze di altissimo livello. La sezione Africa e Oceano Indiano include proposte particolari come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the Bridge. Nuovi programmi anche per chi preferisce il self drive, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci.

Molte le proposte tra cui hotel e resort 5 stelle lusso immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca, hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere alle Seychelles e in Madagascar.