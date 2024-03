Boscolo in Giordania per rilanciare la destinazione

Boscolo vola in Giordania per farsi ambasciatore di una destinazione dalle enormi potenzialità sul mercato italiano. Forza vendite, commerciali e social media marketing sono giunti in Giordania per visitare e promuovere uno dei luoghi di punta del Medio Oriente.

Momento significativo è stato l’incontro di tutto il sales team Boscolo con l’Ente del Turismo della Giordania.

Abed Al Razzaq Arabiyat, managing directory di Jtb, ha spiegato, soprattutto in termini numerici, cosa sia la Giordania oggi e come il mercato europeo sia in lenta ripresa sulla destinazione.

Il direttore commerciale di Boscolo Tours Salvatore Sicuso ha illustrato il piano di Boscolo per spingere la destinazione nell’ottica di una collaborazione sempre piú attenta e duratura. Il manager conferma: “I numeri sono in ripresa e sono sicuro che nei prossimi mesi continueranno a crescere”.