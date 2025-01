Celebrity Cruises: nel 2028 arriverà Xcel2, sesta nave di classe Edge

New entry in arrivo nella flotta di Celebrity Cruises. Royal Caribbean Group ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con Chantiers de l’Atlantique per una nuova nave di classe Edge.

La consegna, si apprende da traveldailynews.com, è prevista per il 2028.

Sesta nave di classe Edge in flotta, la new entry prenderà il nome di Xcel2 e sarà gemella di Celebrity Xcel, al debutto il prossimo novembre. Un nave quest’ultima che, promette Laura Hodges Bethge, presidente di Celebrity Cruises, “sarà il luogo felice dei vacanzieri di tutto il mondo. Siamo perciò entusiasti di aggiungere una nave gemella”.