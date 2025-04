Villa Lario Resort, in progetto 2 nuove suite e una spa

Arrivano da Oltreoceano e da Oltremanica. Fanno ore di volo per concedersi il lusso di un soggiorno di relax totale, di sapori innovativi e ricercati, di preziosi panorami su quel ramo del Lago di Como di manzoniana memoria.

Americani e inglesi sono gli ospiti più affezionati e fedeli di Villa Lario Resort. Lo racconta la coproprietaria e general manager Esa Secca, che, insieme a Raffaella Di Gennaro, cura e custodisce questo boutique hotel 5 stelle immerso in 10mila metri quadrati di parco, con pista di atterraggio elicotteri e pontile d’attracco per le barche, con piscina, due spiagge private, un grill&lounge e il Ristorante Amandus, per esclusive esperienze fine dining, orchestrato dall’executive chef Luca Mozzanica.

Le 9 luxury suite uniscono il comfort all’effetto wow, e il loro indice di gradimento ha convinto le proprietarie ad avviare un nuovo progetto che porterà alla creazione di altre due suite, entrambe a filo lago, e di una spa, che verrà ricavata nella parte sottostante la piscina. Saranno ancora la cura dei dettagli e la creatività, sia imprenditoriale che architettonica, a forgiare il carattere dell’ospitalità di alta gamma che Villa Lario Resort sa rappresentare.