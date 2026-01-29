Regal Princess tornerà in Europa: gli itinerari del 2027

Regal Princess, una delle navi più grandi e moderne della flotta Princess Cruises, tornerà nei mari del Nord Europa proponendo una serie di itinerari combinabili con oltre 200 partenze da Southampton, Copenhagen, Reykjavik, Helsinki e anche Fort Lauderdale per le traversate transatlantiche. È questa una delle maggiori novità che riguardano il programma della compagnia, parte del gruppo Carnival, per il 2027.

E Gioco Viaggi, agente per l’Italia di Princess Cruises, ha aperto le prenotazioni. L’offerta 2027 prevede un ampliamento del programma e comprende 48 itinerari verso 54 destinazioni in 18 Paesi con partenze da aprile ad agosto.

Le crociere includono sia itinerari andata/ritorno sia con imbarco e sbarco in porti diversi. Il nuovo portfolio Europa 2027 spazia tra Nord Europa, Irlanda e Scozia, Mediterraneo e traversate transatlantiche con durate comprese tra 7 e 64 notti.