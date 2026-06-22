Valtur raddoppia a Zanzibar. Il tour operator amplia l’offerta sulla destinazione con il Valtur Zanzibar Kiwengwa Beach Resort, struttura storicamente molto apprezzata dal mercato italiano.

La new entry si unisce così al Valtur Zanzibar The Mora Resort - struttura parte della linea Escape e rivolta al segmento upper upscale -, garantendo un buon rapporto qualità-prezzo.

“Questo investimento risponde alla nostra volontà di mettere a disposizione delle agenzie di viaggi un prodotto ad altissima conversione commerciale su una delle mete più richieste dell’Oceano Indiano - spiega Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia -. Portare il nostro format in una struttura di questo rilievo significa offrire al mercato non solo una garanzia di eccellente standard qualitativo, ma anche un modello di prodotto solido, capace di generare valore immediato per tutta la filiera distributiva”.

La struttura e i servizi

Indirizzo fronte mare immerso nella natura, il Valtur Zanzibar Kiwengwa Beach Resort è composto da bassi edifici e bungalow integrati nel verde, che offrono complessivamente 238 camere, suddivise in tre tipologie: Classic Garden View; African Garden View; e Deluxe.

L’impronta del format Valtur si riflette nei servizi e in una proposta gastronomica particolarmente curata e diversificata. Gli ospiti avranno a disposizione quattro ristoranti e tre bar, tra cui un lobby bar e un pool-beach bar.

L’offerta culinaria include: il ristorante principale Pili Pili; il ristorante Mbouzi, dedicato alle specialità della cucina africana; il Catch and Cook, con buffet a base di pesce; e il ristorante Rossini, con servizio à la carte orientato alle eccellenze internazionali.

Altri servizi includono un miniclub per i più piccoli, un teatro per l’intrattenimento serale, tre piscine (di cui una con acqua di mare) e impianti sportivi dedicati al tennis, al beach volley e al fitness.