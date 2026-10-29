Romeo Massa Lubrense, debutto il 1° maggio 2027 nel segno del design giapponese e dell’alta cucina

Aprirà il 1° maggio 2027 Romeo Massa Lubrense Unique Wonderlust. L’annuncio arriva da AURA The Luxury Travel Event powered by TTG, l’appuntamento di Italian Exhibition Group (IEG) a Firenze. Il nuovo resort di Romeo Collection sorgerà a Punta San Lorenzo, di fronte a Capri, con un fiordo naturale privato e un progetto di Kengo Kuma & Associates con ROMEO Design.

Le 63 camere e suite avranno giardino e piscina privata, dotazioni previste anche per le ville indipendenti. L’architettura si ispira al concetto giapponese di Ma, lo spazio intermedio: materiali naturali, trasparenze e geometrie leggere mettono in relazione gli ambienti con la roccia e la vegetazione locale.

Tre piscine panoramiche con terrazze solarium, beach club e attracco per yacht completano l’offerta sul mare.

Wellness e food

Al benessere saranno dedicati la spa Sisley Paris e l’area fitness Technogym, mentre giardini aromatici, percorsi nella natura e una collezione internazionale d’arte arricchiranno l’esperienza di soggiorno.

La ristorazione porta la firma di Quattro Passi, il ristorante della famiglia Mellino che ha conquistato la terza stella Michelin nel 2023. La partnership con il Gruppo Romeo comprende il fine dining e lo sviluppo dell’intera offerta F&B, dalla colazione all’all-day dining, con tre bar. Fabrizio e Raffaele Mellino entrano nel Gruppo come executive chef e F&B manager e seguiranno materie prime, formazione delle brigate e standard qualitativi. L’accordo assegna al Gruppo i diritti esclusivi sul marchio Quattro Passi.