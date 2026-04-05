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Uber investe sul lusso e acquisisce la società di chauffeur Blacklane

Uber accelera sul lusso. Uber Technologies Inc. ha annunciato il 30 marzo l’acquisizione della società di chauffeur berlinese Blacklane.

Blacklane opera attraverso una piattaforma digitale e un’app in oltre 500 città in più di 60 Paesi ed è attualmente il servizio di autista privato più in voga tra i viaggiatori altospendenti e i dirigenti delle più prestigiose aziende mondiali.

Per Uber, riporta Travel Mole, l’acquisizione capitalizza la forte crescita del segmento executive registrata negli ultimi anni. “Il trasporto premium è uno dei settori di crescita più promettenti per Uber - ha spiegato il ceo di Uber, Dara Khosrowshahi -. Vogliamo offrire la più ampia gamma di opzioni per soddisfare le esigenze dei nostri utenti: dagli spostamenti quotidiani ai viaggi di lusso. Siamo estremamente colpiti da ciò che Blacklane ha realizzato e non vediamo l’ora di collaborare con loro per ampliare la nostra capacità di offrire un servizio davvero eccezionale a un numero sempre maggiore di persone nelle città di tutto il mondo”.

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