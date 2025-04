Civitatis, impennata nelle prenotazioni dei trasferimenti

Un dato molto interessante giunge da Civitatis, che segnala l’impennata delle prenotazioni di trasferimenti da parte di agenzie di viaggi.

La piattaforma spagnola ha quindi analizzato le motivazioni che hanno portato all’aumento del 39% registrato nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Perché le persone preferiscono prenotare i trasferimenti con le agenzie durante i loro viaggi? Quando si tratta di offrire esperienze di viaggio complete, ogni dettaglio conta e se si può offrire al cliente un trasferimento che garantisca sicurezza e tranquillità, la soddisfazione e la possibilità per il turista di ripetere l’esperienza con la stessa agenzia crescono esponenzialmente.

“Le agenzie di viaggi hanno trovato nei trasferimenti Civitatis un’opzione ottimale per garantire il comfort dei loro clienti a destinazione, e sebbene l’azienda sia leader nelle visite guidate e nelle escursioni, i suoi trasferimenti sono diventati elementi chiave che fanno la differenza” spiegano dall’azienda.

Anche nel 2025 la domanda di trasferimenti Civitatis è in continua crescita. Che si tratti di trasferimenti dall’aeroporto all’hotel di Parigi o di un servizio navetta tra diverse località dell’oceano, le prenotazioni aumentano a testimonianza della fiducia dei viaggiatori in un servizio che garantisca tranquillità fin dal primo momento del viaggio.

I numeri confermano la qualità del servizio garantito da Civitatis. Con un punteggio di 9,2 su 10 su oltre 370 mila recensioni, Civitatis si posiziona come una delle opzioni più affidabili per i trasferimenti nel settore dei viaggi. Più di 37 mila agenzie hanno già incorporato questi servizi nella propria offerta, consolidandosi come una soluzione efficace per migliorare l’esperienza dei clienti.

L’integrazione dei trasferimenti Civitatis nei servizi offerti dalle agenzie di viaggi non solo ottimizza l’esperienza del viaggiatore, ma aiuta ad attrarre nuovi clienti e a fidelizzare quelli esistenti.