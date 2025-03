Capelli arancione, viso serafico e corpo da robot. È Lysa, Intelligenza Artificiale in sembianze d’avatar introdotta da CartOrange nei propri applicativi e, da due settimane, già al lavoro per supportare il consulente di viaggio in quattro ambiti ben definiti: fornire qualsiasi tipo d’informazione turistica, assistere nella creazione delle proposte di viaggio, svolgere funzioni operative di back-office e, addirittura, migliorare le prestazioni umane attraverso un coaching commerciale quotidiano.

“In linea con la nostra storica vocazione all’innovazione - ha spiegato Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange che ha tenuto a battesimo Lysa nello spazio d’accoglienza dell’azienda in Corso Concordia 11 a Milano - riteniamo oggi indispensabile compiere un nuovo passo evolutivo, attraverso cui potenziare capacità e competenze dei nostri quasi 450 consulenti di viaggio. Come già dice il nome, derivato dall’antico vocabolo greco ‘lysis’, l’IA di CartOrange opera per individuare di volta in volta le soluzioni migliori: semplifica il lavoro, perché in costante dialogo costante col cliente e il consulente, ma migliora anche le performance commerciali”. Per un recente studio dell’Università di Stanford, sino al 35% in più.

Educata su un database interno di oltre 15mila viaggi CartOrange e beneficiaria di uno dei più consistenti investimenti nella storia dell’azienda, Lysa sta già dando prova di una capacità di perfezionamento costante e progressivo.