Expedia Taap prosegue la sua attività a sostegno del lavoro delle agenzie di viaggi. Sulla piattaforma dedicata gli agenti di viaggi possono aggiungere, a loro discrezione, un costo del servizio d’agenzia alle prenotazioni di alloggi. Questa opzione altamente richiesta garantisce agli adv un ulteriore compenso per la competenza e il tempo che dedicano ai clienti, senza dover effettuare una transazione al di fuori della piattaforma di Expedia Taap.

Gli agenti possono applicare un costo del servizio d’agenzia fino al 30% del valore totale della prenotazione. L’importo può essere aggiunto sia alle prenotazioni solo alloggio, sia alle tariffe pacchetto. “Poiché sempre più viaggiatori si rivolgono agli agenti di viaggi per la loro competenza, desideriamo supportare i professionisti in ogni fase del processo in qualità di alleati e partner di fiducia” ha spiegato Robin Lawther, vice presidente di Expedia Taap -. La possibilità di aggiungere un costo del servizio d’agenzia è una funzionalità molto richiesta, perciò rappresenta un’evoluzione naturale della nostra piattaforma e del nostro continuo supporto agli agenti di viaggi nell’espansione della loro attività e nell’incremento dei loro guadagni”.

Gli agenti possono aggiungere con facilità il costo del servizio d’agenzia alle prenotazioni di alloggi al momento del pagamento e i responsabili hanno la facoltà di monitorare gli addebiti di tutti i team grazie ai rendiconti mensili di Expedia Taap.

La possibilità di aggiungere il costo del servizio d’agenzia è già disponibile in diversi mercati tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.